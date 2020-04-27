«Настоящая модель!» Сурикат из контактного зоопарка умилил соцсети стильным фото с подушкой

27 Апр 2020 2020-04-27T17:50:46+03:00

Животное приняло участие в челлендже, который стал популярным в последнее время

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Донецкий контактный зоопарк присоединился к популярному в Инстаграм карантинному челленджу - «Quarantine Pillow Challenge». Его суть заключается в том, что люди фотографируют себя, прикрыв тело лишь подушкой, заменяя ею обычную одежду. Наверняка эта идея пришла кому-то из тех, кто находился на домашней самоизоляции.

В роли модели от донецкого контактного зоопарка выступил сурикат. Сотрудники выложили фотографию, на которой животное в необычном образе.

- На фото мама четверых детей, которая забыла о беззаботной жизни и выходе в свет, посвятив себя бытовым заботам и воспитанию своих малышей, - рассказали «Комсомолке» в администрации зоопарка.

Пользователей соцсетей умилила такая задумка. Фото набрало немало лайков и комментариев.

- Стилист у суриката что надо! Настоящая модель! Какой милашка! – пишут подписчики.

В связи с режимом повышенной готовности жизнь зоопарка значительно отличается от прежней. Несмотря на все трудности, сотрудники продолжают ухаживать за животными, но это требует немалых средств.

- Животные не испытывают на себе кризис, лишь скучают по своим гостям, - говорят работники. - Мы долго пытались удержаться на плаву, но наших сбережений оказалось недостаточно.

Донецкий контактный зоопарк просит помочь братьям меньшим.

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ИСТОЧНИК KP.RU