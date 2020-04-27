2020-04-27T17:50:46+03:00
Общество

«Настоящая модель!» Сурикат из контактного зоопарка умилил соцсети стильным фото с подушкой

Животное приняло участие в челлендже, который стал популярным в последнее время
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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В роли модели от донецкого контактного зоопарка выступил сурикат. Фото: vk.com/dvorik_donetskВ роли модели от донецкого контактного зоопарка выступил сурикат. Фото: vk.com/dvorik_donetsk
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Донецкий контактный зоопарк присоединился к популярному в Инстаграм карантинному челленджу - «Quarantine Pillow Challenge». Его суть заключается в том, что люди фотографируют себя, прикрыв тело лишь подушкой, заменяя ею обычную одежду. Наверняка эта идея пришла кому-то из тех, кто находился на домашней самоизоляции.

В роли модели от донецкого контактного зоопарка выступил сурикат. Сотрудники выложили фотографию, на которой животное в необычном образе.

- На фото мама четверых детей, которая забыла о беззаботной жизни и выходе в свет, посвятив себя бытовым заботам и воспитанию своих малышей, - рассказали «Комсомолке» в администрации зоопарка.

Пользователей соцсетей умилила такая задумка. Фото набрало немало лайков и комментариев.

- Стилист у суриката что надо! Настоящая модель! Какой милашка! – пишут подписчики.

В связи с режимом повышенной готовности жизнь зоопарка значительно отличается от прежней. Несмотря на все трудности, сотрудники продолжают ухаживать за животными, но это требует немалых средств.

- Животные не испытывают на себе кризис, лишь скучают по своим гостям, - говорят работники. - Мы долго пытались удержаться на плаву, но наших сбережений оказалось недостаточно.

Донецкий контактный зоопарк просит помочь братьям меньшим.

Яндекс.Деньги 4100 1116 2997 9906

Карта ПриватБанка 5168 7554 4174 3974 (Белявская О.)

QIWI Кошелек 4890 4946 7362 8244 (Белявская О.)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Настоящая модель!» Сурикат из контактного зоопарка умилил соцсети стильным фото с подушкой
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