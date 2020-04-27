В результате обстрела ВСУ на Трудовских поврежден дом

27 Апр 2020 2020-04-27T14:42:53+03:00

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Утром, 27 апреля, вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку шахты «Трудовская». Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Сегодня в 9.10 вооруженные формирования Украины открыли огонь с применением БМП-2 и гранатометов по поселку шахты «Трудовская» на западной окраине Донецка, - рассказали в СЦКК.

В результате обстрела со стороны киевских силовиков повреждения получил жилой дом.

- Зафиксировано повреждение кровли жилого дома и летней кухни по улице Мамина-Сибиряка, 57а, - говорят в представительстве ДНР в СЦКК. - Жертв среди мирных граждан удалось избежать.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские вооруженные формирования десять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 88 боеприпасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU