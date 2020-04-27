2020-04-27T13:30:10+03:00
Происшествия

В Донецке на шахте Скочинского на горняка обрушилась глыба породы

Об этом сообщили в МЧС ДНР
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Горняк получил перелом. Фото: mintek-dnr.ruГорняк получил перелом. Фото: mintek-dnr.ru
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На шахте имени Скочинского в Донецке произошло ЧП. Произошел обвал горной породы. В результате происшествия пострадал горняк. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики.

Силами горняков, пострадавший оперативно был поднят с шахты. К этому времени уже прибыли спасатели.

- Горноспасатели оказали помощь горнорабочему 1976 года рождения, получившему травму в результате обрушения породы, - рассказали в МЧС ДНР.

Отмечается, что размер обрушившийся глыбы составил примерно полтора на полметра. Она зацепила правое бедро рабочего. Шахтера госпитализировали в лечебное учреждение Донецка. У него диагностировали перелом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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