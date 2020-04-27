В Донецке на шахте Скочинского на горняка обрушилась глыба породы
На шахте имени Скочинского в Донецке произошло ЧП. Произошел обвал горной породы. В результате происшествия пострадал горняк. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики.
Силами горняков, пострадавший оперативно был поднят с шахты. К этому времени уже прибыли спасатели.
- Горноспасатели оказали помощь горнорабочему 1976 года рождения, получившему травму в результате обрушения породы, - рассказали в МЧС ДНР.
Отмечается, что размер обрушившийся глыбы составил примерно полтора на полметра. Она зацепила правое бедро рабочего. Шахтера госпитализировали в лечебное учреждение Донецка. У него диагностировали перелом.
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ИСТОЧНИК KP.RU