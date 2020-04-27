2020-04-27T12:23:14+03:00
Политика

ВСУ выпустили по ДНР 88 боеприпасов

Под обстрел попали донецкое, горловское и мариупольское направления
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Украинская армия выпустила по ДНР 88 боеприпасов. Фото: warfiles.ruУкраинская армия выпустила по ДНР 88 боеприпасов. Фото: warfiles.ru
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За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины десять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 10 раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 88 единиц, - говорится в сообщении.

В СЦКК отметили, что под обстрел киевских силовиков попали районы по всем направлениям Республики.

- Обстрелам подверглись: район поселка Жабичево на донецком направлении, район поселка шахты имени Гагарина на горловском направлении, а также окрестности Докучаевска и села Петровское на мариупольском направлении, - рассказали в представительстве ДНР в СЦКК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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