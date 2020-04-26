2020-04-26T21:29:02+03:00
Политика

ВСУ размещают технику вблизи населенных пунктов и грузят ящики со снарядами

Разведка ЛНР обнаружила несколько бронированных машин ВСУ
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Войну прекращать ВСУ не думают. Фото: dnews.dn.uaВойну прекращать ВСУ не думают. Фото: dnews.dn.ua
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ВСУ разместили в районе линии соприкосновения восемь единиц бронетехники.

- В зоне ответственности 59-й бригады ВСУ вблизи населенного пункта Троицкое нашей разведкой обнаружено пять боевых бронированных машин. В населенном пункте Новозвановка отмечено размещение одной боевой машины пехоты и двух боевых бронированных машин, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Осадчий рассказал, что 24 апреля наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на блокпосту ВСУ вблизи Попасной выявили факт разгрузки четырех ящиков с противопехотными минами МОН-90.

- Прибывший не вовремя патруль СММ ОБСЕ попытался задокументировать факт наличия мин у военнослужащих ВСУ, на что каратели из 30-й бригады ответили грубой нецензурной бранью на английском языке и требованием немедленно покинуть район, - отметил представитель оборонного ведомства ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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