ВСУ размещают технику вблизи населенных пунктов и грузят ящики со снарядами
ВСУ разместили в районе линии соприкосновения восемь единиц бронетехники.
- В зоне ответственности 59-й бригады ВСУ вблизи населенного пункта Троицкое нашей разведкой обнаружено пять боевых бронированных машин. В населенном пункте Новозвановка отмечено размещение одной боевой машины пехоты и двух боевых бронированных машин, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Осадчий рассказал, что 24 апреля наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на блокпосту ВСУ вблизи Попасной выявили факт разгрузки четырех ящиков с противопехотными минами МОН-90.
- Прибывший не вовремя патруль СММ ОБСЕ попытался задокументировать факт наличия мин у военнослужащих ВСУ, на что каратели из 30-й бригады ответили грубой нецензурной бранью на английском языке и требованием немедленно покинуть район, - отметил представитель оборонного ведомства ЛНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU