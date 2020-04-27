Погода в Луганске на день: 27 апреля синоптики прогнозируют до 12 градусов тепла
Погода в Луганске и во всей Республике на 27 апреля будет прохладной. Синоптики прогнозируют температуру всего 12 градусов, поднимется сильный ветер, а солнце будет скрыто за облаками. Возможно, пройдет мелкий дождь. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
—27 апреля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков; ветер западный 9-14 м/сек, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 7-12 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.
В Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит плюс 10-12 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 8-10 градусов днем.
В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 9-11 градусов тепла днем.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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