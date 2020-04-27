2020-04-27T09:56:09+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 27 апреля синоптики прогнозируют до 12 градусов тепла

Сильных осадков не предвидится, но небо будет покрыто облаками, а также поднимется сильный ветер
Екатерина Сорока
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За последние 130 лет 27 апреля в Луганске максимальная температурная отметка составляла 28 градусов тепла, а минимальная – минус 3. Фото: Александр НаумовЗа последние 130 лет 27 апреля в Луганске максимальная температурная отметка составляла 28 градусов тепла, а минимальная – минус 3. Фото: Александр Наумов
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Погода в Луганске и во всей Республике на 27 апреля будет прохладной. Синоптики прогнозируют температуру всего 12 градусов, поднимется сильный ветер, а солнце будет скрыто за облаками. Возможно, пройдет мелкий дождь. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

—27 апреля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков; ветер западный 9-14 м/сек, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 7-12 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.

В Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит плюс 10-12 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 8-10 градусов днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 9-11 градусов тепла днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Погода в Луганске на день: 27 апреля синоптики прогнозируют до 12 градусов тепла
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