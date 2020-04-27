Погода в Донецке на день: 27 апреля будет пасмурно, возможен дождь

27 Апр 2020 2020-04-27T10:52:01+03:00

За последние 130 лет 27 апреля в Донецке максимальная температура была 27 градусов, а минимальная – минус 5 градусов Фото: Алина Ефименко

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Погода в Донецке на 27 апреля обещает быть прохладной и пасмурной. С самого утра небо будет покрыто густыми облаками, поднимется сильный ветер (со скоростью до 19 метров в секунду).

Утром и днем возможно пойдет мелкий дождь, который совсем скоро должен закончится. Температура воздуха в течение суток будет составлять около 10 градусов тепла.

Народный прогноз погоды. 27 апреля почитается память святого Мартина исповедника папы Римского. В народе этот день называли Лисогоном, поскольку приблизительно в это время дикие лисы начинали переселяться из своих старых нор. На Лисогона также предсказывали погоду на начало мая. Наши предки заметили, что если на 27 апреля на улице было тепло, то в первых числах следующего месяца начнутся грозы.

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ИСТОЧНИК KP.RU