Медики ВСУ взбунтовались из-за перспективы ехать в очаг эпидемии кронавирусной инфекцией

26 Апр 2020 2020-04-26T20:33:24+03:00

57-я бригада, на базе которой запланировано провести занятия, лидирует по количеству инфицированных COVID-19. Фото: Русская Весна

Их хотели направить на показные занятия в бригаду, лидирующую по количеству инфицированных COVID-19

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Медицинский персонал одной из бригад ВСУ отказался участвовать в показных занятиях из-за угрозы заражения коронавирусом. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

В связи с увеличением количества военнослужащих, заболевших ОРВИ, пневмонией и коронавирусной инфекцией, командование так называемой "операции объединенных сил" приняло решение привлечь медицинский персонал частей и соединений оперативно-тактических группировок ВСУ "Восток" и "Север" к показным занятиям, которые будут проходить с 27 по 30 апреля.

- Медицинский персонал 93-й бригады отказывается участвовать в показных занятиях в связи с угрозой заражения коронавирусом, так как 57-я бригада, на базе которой запланировано провести занятия, лидирует по количеству инфицированных COVID-19. На данный момент в соединении выявлено 94 инфицированных военнослужащих, - сообщил Осадчий.

Оказалось, что привлекаемые к занятиям военнослужащие 93-й бригады потребовали от своего командира полковника Дмитрия Брыжинского провести тесты на коронавирус перед отправкой на занятия в пораженную инфекцией бригаду.

- Комбриг пытался замотивировать медицинских работников обещанием дополнительных выплат, однако военнослужащие не поверили уговорам Брыжинского, за которым в соединении давно закрепилась репутация лжеца, - сообщил представитель оборонного ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU