2020-04-26T20:15:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В ДНР проходят тренировки по оперативному реагированию

Тренировки направлены на отработку совместных действий сил гражданской защиты
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Такие меры связаны с режимом повышенной готовности. Фото: ДАНТакие меры связаны с режимом повышенной готовности. Фото: ДАН
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В ДНР проводятся тренировки сил гражданской защиты для отработки взаимодействия между ведомствами и оперативного реагирования в условиях противодействия новой коронавирусной инфекции, сообщает ДАН.

- Введение режима повышенной готовности, соответствующие профилактические и ограничительные меры позволяют органам власти ДНР контролировать обстановку в связи с распространением коронавирусной инфекции в Республике и противодействовать ей. Для комплексного реагирования на возникающие ситуации налажено оперативное взаимодействие всех министерств и ведомств. С этой целью в настоящее время в Республике проводятся комплексные тренировки сил гражданской защиты в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, – заявил Глава Республики Денис Пушилин.

В ходе тренировок их участники отрабатывают навыки по реагированию в различных условиях санитарно-эпидемиологической обстановки, практические аспекты оперативной слаженной работы и мероприятия межреспубликанского взаимодействия.

Всего по состоянию на 10.00 26 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев Covid-19 на территории ДНР – 78.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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