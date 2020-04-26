МИД ДНР выразил соболезнования в связи с кончиной итальянского журналиста Джульетто Кьеза
Министерство иностранных дел ДНР выразило соболезнования семье итальянского журналиста, писателя и политического деятеля Джульетто Кьеза, который скончался сегодня на 80-м году жизни. Он был известен независимой трактовкой событий в Донбассе. Нередко подвергал критике действия руководства США.
- От лица министерства иностранных дел ДНР приносим искренние соболезнования семье господина Кьеза. Его кончина – большая трагедия и потеря не только для родных и близких, но и для всех тех, кто был знаком с господином Кьеза как с профессионалом, опытнейшим журналистом и локомотивом независимой итальянской журналистики, – сказано в сообщении.
Кьеза, будучи сторонником Донецкой Народной Республики, способствовал распространению в Европе объективной информации о событиях в Донбассе.
- Он был один из немногих, кто говорил о нас правду, его будет очень не хватать, - говорят сами дончане.
Джульетто Кьеза родился в 1940 году в Италии. Более 20 лет проработал в Москве собственным корреспондентом итальянских газет «l’Unita» и «La Stampa».
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ИСТОЧНИК KP.RU