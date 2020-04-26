2020-04-26T17:03:58+03:00
Политика

Солдат ВСУ морят голодом, чтобы те подписали контракт

Срочникам на Украине создают невыносимые условия службы
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Солдат просто не кормят, шантажируя голодом. Фото: novorosinform.orgСолдат просто не кормят, шантажируя голодом. Фото: novorosinform.org
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Командиры бригад ВСУ шантажом заставляют срочников заключать контракты на прохождение военной службы.

- С целью демонстрации вышестоящему командованию результатов успешного выполнения мероприятий кампании, командиры бригад вооруженных формирований Украины путем шантажа заставляют солдат срочной службы подписывать контракт с министерством обороны Украины, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

В использовании подобных методов, в частности, были замечены командир 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ полковник Валерий Курач и командир 17-й отдельной бригады Владимир Дрибноход.

В ходе боевого слаживания военнослужащим (ВСУ) были намеренно созданы невыносимые условия существования. Солдат срочной службы не кормили, вынуждая подписать контракт. Ответственными за подписание контракта были назначены заместители командиров соединений по морально-психологическому обеспечению полковник Луценко и подполковник Сушко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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