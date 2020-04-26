400 снарядов только за сутки: Укроаина продолжает обстреливать Республики

26 Апр 2020 2020-04-26T15:31:32+03:00

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Украинские вооруженные формирования за прошедшие сутки 18 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения в ДНР, выпустив по территории Республики почти 400 боеприпасов. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 18 раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 394 единицы, — говорится в сообщении.

Сегодня получили повреждения три дома в Докучаевске. А до этого обстрелам подверглись окраины Донецка, Горловки, Ясиноватой и Докучаевска.

- Показалось, что вернулся 2014 год, так стреляли, окна дрожали и дом подпрыгивал, - говорят дончане.

Также украинские боевики открыли огонь в направлении села Петровское к югу от Донецка. Как раз там, где было разведение сил.

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ИСТОЧНИК KP.RU