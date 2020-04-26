Разведение сил не сократило обстрелы: Под огонь ВСУ попал участок вблизи села Петровского

26 Апр 2020 2020-04-26T12:06:22+03:00

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Украинские силовики открыли огонь в направлении села Петровское к югу от Донецка. Как раз недавно президент Украины Владимир Зеленский хвалился, что разведение сил в Донбассе послужило сокращению обстрелов. Это уже добрая традиция украинских политиков - выдавать желаемое за действительное.

- В 09:05 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению от Богдановки к Петровскому (за пределами участка разведения), произведен один выстрел из РПГ, применяются крупнокалиберные пулеметы, - сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Село Петровское расположено на линии соприкосновения примерно в 40 км к югу от Донецка.

Кроме этого, украинские боевики продолжают обстрел Донецка, Горловки, Докучаевска. Только за одно воскресное утро получили повреждения три жилых дома в Докучаевске. Чудом обошлось без жертв среди мирного населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU