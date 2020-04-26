В Докучаевске обстрелами ВСУ повреждены три жилых дома

26 Апр 2020 2020-04-26T10:46:16+03:00

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Сегодня утром повреждены три дома в Докучаевске огнем вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел города начался в 7:40 и велся с применением 82-мм минометов, вооружения БМП, а также крупнокалиберных пулеметов.

- В результате обстрела зафиксированы повреждения по адресам: улица Полевая, 1, 3, 7. Жертв среди мирных граждан не зафиксировано, – сказано в сообщении.

Вчера дончане делились впечатлениями от утренних обстрелов "Будто вернулся 2014 год". Почти четыре часа сегодня утром не прекращались массированные обстрелы окраин Донецка, Ясиноватой и Горловки.

В Горловке под огнем оказался поселок Гольмовский. Его обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберное.

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ИСТОЧНИК KP.RU