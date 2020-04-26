2020-04-26T09:28:49+03:00
Общество

34 года Чернобыльской трагедии: Сегодня в Донбассе чтут память героев-ликвидаторов аварии на ЧАЭС

В этот роковой день на Чернобыльской атомной электростанции взорвался четвертый энергоблок
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В этот роковой день на Чернобыльской атомной электростанции взорвался четвертый энергоблок. Фото: vecherniy.kharkov.uaВ этот роковой день на Чернобыльской атомной электростанции взорвался четвертый энергоблок. Фото: vecherniy.kharkov.ua
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26 апреля 1986 года произошла самая масштабная в истории техногенная катастрофа, ставшая горьким уроком для всего человечества - Чернобыльская трагедия. Тысячи людей погибли, десятки тысяч подверглись радиационному облучению, многие остались без крова, лишились малой родины. Сегодня 34 года этой страшной трагедии.

Сегодня в Донбассе чтут память героев-ликвидаторов аварии на ЧАЭС, которые пожертвовали свое здоровье, а иногда и жизни, чтобы спасти миллионы людей от последствий аварии в Чернобыле.

- В этот памятный день мы обращаемся со словами искреннего сочувствия ко всем, кого коснулась Чернобыльская трагедия, отдаем дань уважения тем, кто встал на борьбу с радиационной стихией, склоняем голову перед теми, кто пожертвовал жизнью ради спасения мира от ядерной катастрофы, - сказал председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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