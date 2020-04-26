2020-04-26T09:30:34+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 26 апреля местами пройдет дождь

В ЛНР сегодня днем +19
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Весна в этом году ранняя.Весна в этом году ранняя.Фото: Илья Богатиков
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Температура воздуха в ЛНР 26 апреля будет до 20 градусов тепла днем, местами пройдет слабый дождь.

- С 21.00 25 апреля до 21.00 26 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами слабый дождь; ветер южный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 14-19 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем – 17-19 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 15-17 градусов днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют 17-19 градусов тепла днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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