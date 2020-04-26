2020-04-26T08:12:15+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 26 апреля дождь возможен к вечеру

Днем в Донецке +18, ночью +5
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Весна в Донецке. Фото: Евгении КарпачевойВесна в Донецке. Фото: Евгении Карпачевой
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Воскресенье, 26 апреля, выдастся достаточно теплым днем. Температура воздуха, в сравнении с субботой, поднимется на несколько градусов. Днем дончан ждут почти апрельские +18, ночью +5.

Сегодня в Донецке на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утро и день пройдут без осадков. Вечером возможен дождь.

26 апреля отмечается день памяти святой мученицы Фомаиды Египетской. В народе Фомаида считается укротительницей страстей. Наши предки наблюдали за выделением березового сока: если у березы было много сока, считалось, что лето дождливым будет. В это время появляются первые весенние цветы (при теплой весне появляются раньше), зеленеет малина.

А в Донецке во всю цветет черемуха и начала цвести сирень. Дончане признают, что весна в этом году стремительная.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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