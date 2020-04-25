В ООН порекомендовали Украине облегчить выплату пенсий жителям Донбасса и вернуть долги

25 Апр 2020 2020-04-25T22:01:04+03:00

В Киеве не спешат выполнять рекомендации ООН по возврату долгов пенсионерам Донецка Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Международная организация даже готова предоставить для этого техническую помощь

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Организация Объединенных Наций в очередной раз призвала Киев соблюдать права жителей республик Донбасса. Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал Украине обеспечить доступ к пенсиям и упростить процедуру регистрации рождения и смерти для жителей ДНР и ЛНР.

Эти замечания Комитет ООН принял заключительные замечания после рассмотрения периодического доклада Украины. Так Киеву рекомендовано:

- обеспечить беспрепятственный доступ жителей республик Донбасса к пенсиям;

- создать механизм выплат задолженности по пенсиям;

- ввести административную процедуру для упрощения регистрации фактов рождения и смерти.

Кроме этого, незалежная должна принять закон о реализации прав коренных народов и национальных меньшинств. Это позволит защитить, в частности, право на использование родного языка. ООН даже готова продолжать оказывать техническую помощь Украине по всем перечисленным вопросам.

Только в незалежной не очень-то спешат прислушаться к рекомендациям международной организации. Стоит напомнить, что провалом завершилась попытка принять в Верховной раде закон, который бы решил проблемы жителей ДНР и ЛНР, о которых говорят в ООН. В правительстве отказали парламентариям на том основании, что казне нет денег. На пушки и снаряды для ежедневных обстрелов средства есть. А на возврат долгов нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU