2020-04-25T20:48:43+03:00
Политика

Контрабандисты везли на лодке из ЛНР в Россию российские сигареты

Таможенники задержали контрабандистов, пытавшихся переправить товар по реке Северский Донец
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Контрабандисты везли 5 тысяч пачек с сигаретами Business class Blue. Фото: ГТК ЛНРКонтрабандисты везли 5 тысяч пачек с сигаретами Business class Blue. Фото: ГТК ЛНР
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Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) и Службы пограничной охраны МГБ ЛНР задержали контрабандистов, пытавшихся переправить через реку в РФ пять тысяч пачек сигарет стоимостью 180 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-центре ГТК.

- 24 апреля около двух часов ночи мобильная группа таможенников и пограничников заметила на берегу реки Северский Донец две машины, из которых двое жителей перекладывали сигареты деревянную лодку. Граждане пытались перевезти табачные изделия через реку на территорию РФ, - говорится в сообщении.

Стражи границы обнаружили 5 тысяч пачек с сигаретами Business class Blue, оклеенных марками акцизного налога ЛНР. Таможенники оценили стоимость одной пачки в 36 рублей. В России же цена Business class Blue в два раза дороже. Контрабанда и машины были изъяты, а нарушители задержаны. За содеянное их ждет уголовная ответственность.

Кстати, контрабандисты нарушили еще и запрет на пересечение границы в связи мероприятиями по недопущению распространения коронавируса.

Напомним, что сотрудники ГТК в 2019 году изъяли у нарушителей при пересечении таможенной границы контрабандные товары на сумму свыше 136 млн рублей и 40 автомобилей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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