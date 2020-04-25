2020-04-25T16:50:33+03:00
Политика

Четырех жителей ДНР спасли на пожарах в Макеевке, Зугрэсе и Юнокоммунаровске

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Пожарные вовремя приходили на выручку жителям, пострадавшим от огненной стихииПожарные вовремя приходили на выручку жителям, пострадавшим от огненной стихииФото: Юрий СОБОЛЕВ
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Четыре человека спасены на пожарах в Макеевке, Зугрэсе и Юнокоммунаровске за минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

- В Центрально-Городском районе Макеевки 24 апреля произошел пожар в частном доме по улице Бутовская. В результате пострадали два гражданина 1955 и 1982 годов рождения, – сказано в сообщении. – Спасатели вынесли пострадавших на свежий воздух и передали работникам «скорой помощи».

Мужчины получили отравление продуктами горения, но при этом от госпитализации отказались. У них в доме пожаром уничтожены вещи и мебель на площади 3 кв. м. А также кровля и перекрытие на площади 2 кв.м.

Также на небольшой площади - 5 кв. м – сгорели мебель и вещи у пожилого жителя Юнокоммунаровска. Возгорание произошло в многоквартирном доме. На свежий воздух из зоны задымления спасатели вывели мужчину 1948 года рождения. Его госпитализировали в больницу Енакиево.

Кроме того, женщина 1972 года рождения была спасена на пожаре, который произошел сегодня, 25 апреля, в Зугрэсе в доме по улице 60 лет Октября. Пострадавшая госпитализирована в больницу Харцызска. В ее доме огонь уничтожил вещи и мебель на площади 25 кв. м.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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