С 27 апреля власти ДНР ограничат въезд на территорию Новоазовского района

25 Апр 2020 2020-04-25T18:05:28+03:00

Дончанам остается только вспоминать, каким был отдых в Седово. Фото: Юлия САЛОВСКАЯ

Жителей Республики в майские праздники не пустят на Азовское море

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Жителей ДНР, планировавших на майские праздники выехать на побережье Азовского моря, ждет разочарование. С 27 апреля и до особого распоряжения въезд на территорию Новоазовского района будет запрещен людям, не имеющим регистрации по месту жительства на указанной территории. Об этом сообщили в межведомственном оперативном штабе ДНР по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

- Согласно поручению Главы ДНР Дениса Пушилина, для недопущения массового распространения коронавирусной инфекции и в связи с переносом начала курортного сезона в Республике принято решение временно ограничить передвижение по территории Новоазовского района, - говорится в сообщении.

Впрочем, помимо местных жителей, въезд в район и выезд будут разрешены работникам сферы здравоохранения, МЧС, правоохранительных органов, сотрудникам органов местного самоуправления, гражданам, осуществляющим поставки различной продукции, и гражданам, осуществляющим вывоз продукции, производимой в Новоазовском районе, для обеспечения продовольственной безопасности ДНР.

Также в приморский район смогут попасть представители международных организаций и благотворительных миссий, доставляющих продукты питания и строительные материалы для льготных категорий граждан.

Проезд будет осуществляться через пропускные пункты при предъявлении паспорта с местной пропиской или других документов, подтверждающих наличие оснований для въезда.

Напомним, что начало курортного сезона в ДНР перенесено ориентировочно на 1 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU