В Торезе травмированы двое горняков

25 Апр 2020 2020-04-25T14:09:09+03:00

Обе шахты, где были травмированы горняки, входят в состав госпредприятия «Торезантрацит». Фото: gpta.ru

Происшествия случились на шахте «Прогресс» и в шахтоуправлении имени Лутугина

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За последние два дня на шахтах Тореза получили травмы двое горняков. Об этом сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.

- 23 апреля в шахтоуправлении имени Лутугина медпомощь потребовалась горнорабочему 1973 года рождения. Пострадавший был доставлен в больницу с диагнозом открытый перелом основных фаланг 3-4 пальцев левой кисти, травматический шок I степени, – говорится в сообщении.

На следующий день помощь потребовалась 50-летнему горняку шахты «Прогресс». У мужчины диагностировали травматический шок I степени, открытый перелом 4-5 плюсневых костей левой голени. Пострадавшего отвезли в местную больницу.

Напомним, что обе шахты входят в состав госпредприятия «Торезантрацит» - флагмана углепрома ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU