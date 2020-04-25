В Торезе травмированы двое горняков
За последние два дня на шахтах Тореза получили травмы двое горняков. Об этом сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.
- 23 апреля в шахтоуправлении имени Лутугина медпомощь потребовалась горнорабочему 1973 года рождения. Пострадавший был доставлен в больницу с диагнозом открытый перелом основных фаланг 3-4 пальцев левой кисти, травматический шок I степени, – говорится в сообщении.
На следующий день помощь потребовалась 50-летнему горняку шахты «Прогресс». У мужчины диагностировали травматический шок I степени, открытый перелом 4-5 плюсневых костей левой голени. Пострадавшего отвезли в местную больницу.
Напомним, что обе шахты входят в состав госпредприятия «Торезантрацит» - флагмана углепрома ДНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU