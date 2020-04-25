На кладбищах подконтрольного Киеву Донбасса полицейские будут штрафовать нарушителей карантина

25 Апр 2020 2020-04-25T12:58:53+03:00

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Полиция подконтрольной Киеву Донецкой области намерена охватить контролем 253 кладбища региона. Силовики будут обеспечивать выполнение запрета на посещение кладбищ в поминальные дни. Об этом сообщил начальник главка Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин.

- Мы планируем привлечь 500 работников полиции, которые выполнят постановление главного санитарного врача о противодействии распространению коронавируса в поминальные дни, – сказал Семенишин.

Впрочем, по два полицейских на одно кладбище явно недостаточно, чтобы остановить всех желающих помянуть своих близких. Вполне вероятно, что составление протоколов о нарушениях будет сопровождаться сопротивлением работникам правопорядка. Особенно после поминальных «ста граммов».

Напомним, что за нарушение карантинных правил предусмотрен штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен (от 43 до 86 тысяч рублей).

Тем временем, в ДНР власти настойчиво рекомендовали жителям не посещать кладбища в эти выходные. А вот в ЛНР введен запрет со всеми вытекающими последствиями.

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ИСТОЧНИК KP.RU