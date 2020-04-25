2020-04-25T11:56:19+03:00
Политика

«Люди еще спали!» Шквал огня обрушился утром на Донецк, Ясиноватую и Горловку

За неполные четыре часа украинские военные выпустили более 370 снарядов, мин и гранат
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По территории ДНР украинские каратели выпустили утром 75 мин. Фото: Пресс-центр штаба ООСПо территории ДНР украинские каратели выпустили утром 75 мин. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Почти четыре часа сегодня утром не прекращались массированные обстрелы окраин Донецка, Ясиноватой и Горловки. По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские военные выпустили более 370 снарядов, мин и гранат.

Обстрелы начались, когда жители еще спали, и велись в период с 4:20 до 8:00. Наиболее ожесточенный огонь велся по районам столичного аэропорта, поселков Веселое и Спартак на северной окраине Донецка – выпущено 57 мин калибром 120 и 82 мм, произведено 250 выстрелов из БМП и зенитных установок, применялись гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Огонь велся и по району поселка Старомихайловка на западе столицы, где также применялись вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Под ударом оказались Ясиноватая вместе с близлежащим селом Каштановое. Только мин по ним было выпущено 18 штук.

В Горловке под огнем оказался поселок Гольмовский. Его обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберное. Был поврежден дом по адресу: проспект Школьный, 8. Рядом с этим домом находится школа.

Сейчас уточняется информация по поводу пострадавших и разрушениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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