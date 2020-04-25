2020-04-25T11:43:02+03:00
Политика

Коронавирус в ДНР: Врачи выявили за сутки 5 новых случаев COVID-19

На 25 апреля коронавирусом в ДНР заболели 76 человек
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В ДНР зарегистрировано 76 случаев заболевания COVID-19. Фото: mzdnr.ruВ ДНР зарегистрировано 76 случаев заболевания COVID-19. Фото: mzdnr.ru
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Коронавирусом в ДНР заболели еще пять человек. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- За последние сутки в ДНР выявлено пять новых случаев COVID-19. Всего по состоянию на 10:00, 25 апреля, зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР – 76, – сказано в сообщении.

Сейчас проходит лечение 71 пациент, выписаны с выздоровлением – три человека. Также констатированы две смерти от заболевания, вызванного коронавирусом.

Напомним, что с 14 марта в Республике действует режим повышенной готовности из-за опасности массового распространения коронавирусной инфекции.

В ДНР продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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