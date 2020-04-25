Обстрелы ДНР: В Донецке повреждена школа, а в Зайцево сгорел дом
В минувший день украинская армия 19 раз нарушила режим прекращения огня. По городам и поселкам оккупанты выпустили 209 снарядов, мин и гранат. В результате повреждена школа, газопровод, сгорел жилой дом, еще три домостроения получили повреждения. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Под огнем ВСУ оказались: на донецком направлении - районы столичного «Вольво-центра», села Веселое, поселков Александровка, Жабичево, Старомихайловка, шахты «Трудовская»; на горловском – районы поселков шахты имени Гагарина, Доломитное, Зайцево; на мариупольском – окрестности сел Коминтерново, Ленинское и Саханка.
В результате обстрелов повреждены три дома и газопровод на окраинах Донецка в поселках шахты «Трудовская», Старомихайловке и Жабичево. Также сгорел дом по улице Руднева, 25 в поселке Зайцево на севере Горловке, который подвергся минометному обстрелу. Кроме того, зафиксировано попадание в несущую стену донецкой школы №116 в Петровском районе Донецка.
Лишь по счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал.
Напомним, что днем ранее, 23 апреля, ВСУ выпустили по ДНР 94 боеприпаса.
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ИСТОЧНИК KP.RU