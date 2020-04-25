2020-04-25T10:02:06+03:00
Политика

Не все граждане России теперь смогут выехать из ЛНР

В Республике ввели новые ограничения на выезд за пределы региона
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
На границе ЛНР и России сейчас нет былых очередей. Фото: vk.com/izvarinokppНа границе ЛНР и России сейчас нет былых очередей. Фото: vk.com/izvarinokpp
Изменить размер текста:

Жителям ЛНР запрещено выезжать за пределы Республики. Такие изменения Глава Республики Леонид Пасечник внес в свой указ «О введении режима повышенной готовности» от 13 марта.

- Запретить выезд граждан, находящихся на территории ЛНР, за пределы Республики за исключением категорий лиц, которые определяются чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией (ЧСПК), - говорится в документе.

Исключения составляют следующие категории жителей:

- граждане, имеющие постоянную регистрацию места жительства на территории Российской Федерации, ДНР, а также временно подконтрольной правительству Украины территории;

- граждане, выезжающие в случае возникновения особых жизненных обстоятельств (лечение, командировка, смерть близких родственников) при наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства;

- граждане, являющиеся водителями грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, специального и служебного транспорта, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Напомним, что жители ЛНР получают российские паспорта без прописки. Чтобы иметь постоянную регистрацию места жительства на территории Российской Федерации надо переехать в соседнее государство на ПМЖ и оформить там постоянную прописку.

На данный момент медики ЛНР зарегистрировали 70 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Республике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы стали еще на шаг ближе к России!» Реакция дончан на отмену пошлины за вступление в гражданство РФ

Госпошлина за получение паспорта РФ составляла 3500 рублей, а теперь нужно заплатить только 300 рублей за бланк паспорта (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обстрелы ДНР: В Донецке повреждена школа, а в Зайцево сгорел дом
Не все граждане России теперь смогут выехать из ЛНР
Погода в Луганске на день: 25 апреля местами дождь, до 20 градусов тепла
Погода в Донецке на день: 25 апреля будет облачно и тепло - до +20 градусов
Глава ДНР продлил сроки действия паспортов и водительских прав, истекшие с 1 февраля
В ДНР установили дополнительную надбавку к зарплатам медсестер тубдиспансеров
Глава ДНР Денис Пушилин: Россия всеми доступными способами защищает нарушенные Украиной права жителей Донбасса
Художник подарил храму в Луганске икону Богородицы «Неупиваемая чаша»
Донорам в ДНР вернули денежную компенсацию
Слухам вопреки: Пункт пропуска «Успенка» никто не закрывал
Басурин: Украинские военные за неделю 74 раза нарушили «перемирие»
Жители Республик освобождены от уплаты госпошлины за вступление в гражданство РФ
Солдат ВСУ был убит полицейскими при попытке ограбления пенсионерки