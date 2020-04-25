Не все граждане России теперь смогут выехать из ЛНР
Жителям ЛНР запрещено выезжать за пределы Республики. Такие изменения Глава Республики Леонид Пасечник внес в свой указ «О введении режима повышенной готовности» от 13 марта.
- Запретить выезд граждан, находящихся на территории ЛНР, за пределы Республики за исключением категорий лиц, которые определяются чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией (ЧСПК), - говорится в документе.
Исключения составляют следующие категории жителей:
- граждане, имеющие постоянную регистрацию места жительства на территории Российской Федерации, ДНР, а также временно подконтрольной правительству Украины территории;
- граждане, выезжающие в случае возникновения особых жизненных обстоятельств (лечение, командировка, смерть близких родственников) при наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства;
- граждане, являющиеся водителями грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, специального и служебного транспорта, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.
Напомним, что жители ЛНР получают российские паспорта без прописки. Чтобы иметь постоянную регистрацию места жительства на территории Российской Федерации надо переехать в соседнее государство на ПМЖ и оформить там постоянную прописку.
На данный момент медики ЛНР зарегистрировали 70 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Республике.
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ИСТОЧНИК KP.RU