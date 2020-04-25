2020-04-25T09:09:24+03:00
Политика

Погода в Луганске на день: 25 апреля местами дождь, до 20 градусов тепла

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 18 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
В Луганске местами пройдет небольшой дождь. Фото: vk.com/lugansk_cityВ Луганске местами пройдет небольшой дождь. Фото: vk.com/lugansk_city
Изменить размер текста:

25 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха днем 15-20 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 18-20 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске - плюс 16-18 градусов.

Дневная температура в Перевальске, Стаханове и Первомайске будет 17-19 градусов тепла.

Время восхода солнца в столице ЛНР 25 апреля – 04.39, время захода – 20.05. Продолжительность светового дня составит 15 часов 26 минут.

26-27 апреля осадков не ожидается, днем местами пройдут небольшие дожди. 27 апреля на поверхности почвы местами возможны заморозки до минус 2 градусов, дневная температура воздуха понизится на 3-4 градуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Художник подарил храму в Луганске икону Богородицы «Неупиваемая чаша»

Ее написала студентка Русской христианской гуманитарной академии (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обстрелы ДНР: В Донецке повреждена школа, а в Зайцево сгорел дом
Не все граждане России теперь смогут выехать из ЛНР
Погода в Луганске на день: 25 апреля местами дождь, до 20 градусов тепла
Погода в Донецке на день: 25 апреля будет облачно и тепло - до +20 градусов
Глава ДНР продлил сроки действия паспортов и водительских прав, истекшие с 1 февраля
В ДНР установили дополнительную надбавку к зарплатам медсестер тубдиспансеров
Глава ДНР Денис Пушилин: Россия всеми доступными способами защищает нарушенные Украиной права жителей Донбасса
Художник подарил храму в Луганске икону Богородицы «Неупиваемая чаша»
Донорам в ДНР вернули денежную компенсацию
Слухам вопреки: Пункт пропуска «Успенка» никто не закрывал
Басурин: Украинские военные за неделю 74 раза нарушили «перемирие»
Жители Республик освобождены от уплаты госпошлины за вступление в гражданство РФ
Солдат ВСУ был убит полицейскими при попытке ограбления пенсионерки