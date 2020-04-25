Погода в Луганске на день: 25 апреля местами дождь, до 20 градусов тепла
25 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха днем 15-20 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 18-20 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске - плюс 16-18 градусов.
Дневная температура в Перевальске, Стаханове и Первомайске будет 17-19 градусов тепла.
Время восхода солнца в столице ЛНР 25 апреля – 04.39, время захода – 20.05. Продолжительность светового дня составит 15 часов 26 минут.
26-27 апреля осадков не ожидается, днем местами пройдут небольшие дожди. 27 апреля на поверхности почвы местами возможны заморозки до минус 2 градусов, дневная температура воздуха понизится на 3-4 градуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU