Погода в Луганске на день: 25 апреля местами дождь, до 20 градусов тепла

25 Апр 2020 2020-04-25T09:09:24+03:00

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 18 метров в секунду

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25 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха днем 15-20 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем составит 18-20 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске - плюс 16-18 градусов.

Дневная температура в Перевальске, Стаханове и Первомайске будет 17-19 градусов тепла.

Время восхода солнца в столице ЛНР 25 апреля – 04.39, время захода – 20.05. Продолжительность светового дня составит 15 часов 26 минут.

26-27 апреля осадков не ожидается, днем местами пройдут небольшие дожди. 27 апреля на поверхности почвы местами возможны заморозки до минус 2 градусов, дневная температура воздуха понизится на 3-4 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU