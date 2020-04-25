2020-04-25T08:07:47+03:00
Политика

Погода в Донецке на день: 25 апреля будет облачно и тепло - до +20 градусов

В Донецке будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 11 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Донецке будет облачная и теплая погодаВ Донецке будет облачная и теплая погодаФото: Юрий СОБОЛЕВ
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С утра и до самого вечера 25 апреля в Донецке и Донецкой Народной Республике будет облачно. Осадков не ожидается.

Утром температура воздуха будет находиться на отметках от +6 до +12 градусов. Днем воздух прогреется до 18 — 20 градусов выше нуля. В вечерние часы синоптики прогнозируют около +10.

В течение суток ветер будет дуть в юго-западном направлении, скорость воздушных масс составит от 4 до 7 м/с. Днем ветер сменится на южный – порывами до 11 м/с.

В этот день почитается память святого мученика Василия, исповедника, епископа Парийского. С этого дня становится значительно теплее, земля прогревается, сохнет, поэтому в народе говорили, что «Василий землю парит». Наши предки наблюдали за ивой: если она к этому дню распушилась — сильного холода уже не будет. С 25 апреля массово вылетают шмели, летают пчелы. Выходят из нор лисицы.

В воскресенье, 26 апреля, похолодает. Днем не более 14-15 градусов тепла. Местами возможен небольшой дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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