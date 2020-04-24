Глава ДНР продлил сроки действия паспортов и водительских прав, истекшие с 1 февраля

24 Апр 2020 2020-04-24T22:52:31+03:00

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Глава ДНР Денис Пушилин для предупреждения распространения коронавирусной инфекции распорядился признавать действительными республиканские паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 февраля по 15 июля этого года.

Также установлено, что для жителей Республики, которым в названный период времени исполнилось 14 лет и которые не получили паспорт, основным документом, удостоверяющим личность, является свидетельство о рождении.

Указ вступил в силу 24 апреля.

Напомним, что выданный паспорт является действительным до 20-летия гражданина, а затем подлежит замене. Также замена паспорта предусмотрена по достижении 45-летия, после чего документ становится бессрочным.

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ИСТОЧНИК KP.RU