Глава ДНР продлил сроки действия паспортов и водительских прав, истекшие с 1 февраля
Глава ДНР Денис Пушилин для предупреждения распространения коронавирусной инфекции распорядился признавать действительными республиканские паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 февраля по 15 июля этого года.
Также установлено, что для жителей Республики, которым в названный период времени исполнилось 14 лет и которые не получили паспорт, основным документом, удостоверяющим личность, является свидетельство о рождении.
Указ вступил в силу 24 апреля.
Напомним, что выданный паспорт является действительным до 20-летия гражданина, а затем подлежит замене. Также замена паспорта предусмотрена по достижении 45-летия, после чего документ становится бессрочным.
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ИСТОЧНИК KP.RU