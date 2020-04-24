В ДНР установили дополнительную надбавку к зарплатам медсестер тубдиспансеров

24 Апр 2020 2020-04-24T22:29:03+03:00

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Сегодня, 24 апреля, парламентарии ДНР единогласно приняли поправки к закону «О предупреждении распространения туберкулеза в Донецкой Народной Республике», установив дополнительную надбавку к зарплате медсестрам тубдиспансеров.

- Этот проект закона предполагает закрепление социальных гарантий для лиц, работающих в должностях младших медицинских сестер специализированных противотуберкулезных учреждений и подразделений, в виде дополнительной надбавки за непрерывный стаж работы в зависимости от его длительности, - рассказал спикер парламента Владимир Бидёвка.

Условия и размеры надбавок отражены в профильном Указе Главы ДНР. Документ направят на подпись Денису Пушилину, он вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.

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ИСТОЧНИК KP.RU