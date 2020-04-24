Глава ДНР Денис Пушилин: Россия всеми доступными способами защищает нарушенные Украиной права жителей Донбасса
Возможность беспошлинного получения жителями ДНР российского гражданства является свидетельством защиты Россией их прав. Об этом сегодня заявил Глава Республики Денис Пушилин.
- Сегодня мы вновь стали свидетелями еще одного исторического события. Такими действиями руководство Российской Федерации демонстрирует свой гуманизм и истинное отношение к жителям Донбасса, защищая всеми доступными на сегодняшний день способами, признавая и восстанавливая наши права. Это еще раз доказывает, что мы действительно стали для России своими, - говорится в заявлении Дениса Пушилина.
Также Глава Республики выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, Государственной Думе и всем россиянам за оказанную поддержку.
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ИСТОЧНИК KP.RU