Глава ДНР Денис Пушилин: Россия всеми доступными способами защищает нарушенные Украиной права жителей Донбасса

24 Апр 2020 2020-04-24T22:00:50+03:00

Глава ДНР прокомментировал закон, освобождающий жителей республик Донбасса от пошлины за вступление в гражданство РФ

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Возможность беспошлинного получения жителями ДНР российского гражданства является свидетельством защиты Россией их прав. Об этом сегодня заявил Глава Республики Денис Пушилин.

- Сегодня мы вновь стали свидетелями еще одного исторического события. Такими действиями руководство Российской Федерации демонстрирует свой гуманизм и истинное отношение к жителям Донбасса, защищая всеми доступными на сегодняшний день способами, признавая и восстанавливая наши права. Это еще раз доказывает, что мы действительно стали для России своими, - говорится в заявлении Дениса Пушилина.

Также Глава Республики выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, Государственной Думе и всем россиянам за оказанную поддержку.

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ИСТОЧНИК KP.RU