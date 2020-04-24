Художник подарил храму в Луганске икону Богородицы «Неупиваемая чаша»

24 Апр 2020 2020-04-24T21:20:00+03:00

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Иконописец из Санкт-Петербурга, уроженец Луганска, Евгений Ковалев передал в дар луганскому храму святых мучеников Гурия, Самона и Авива икону Богородицы «Неупиваемая чаша».

- Сегодня я передаю настоятелю храма Самона Гурия и Авива, отцу Павлу, икону «Неупиваемая чаша». Ее писала студентка Русской христианской гуманитарной академии Юлия как выпускную работу и, зная, что я из Луганска, решила таким образом помочь жителям Донбасса перенести эти тяжелые времена, - рассказал мастер.

Эта работа написана техникой XIV-XVI веков, за основу взято изображение руки Дионисия - одного из прославленных иконописцев Древней Руси. Написана она минералами, в том числе с использованием азурита, глины - охра светлая и охра красная, также кадмий светлый применен и камень шунгит. Также там присутствует два слоя трансферного золота.

Благодаря сотрудничеству с музеем Луганского военно-исторического общества Евгений Ковалев в течение пяти последних лет неоднократно передавал из северной столицы РФ в ЛНР свои иконы.

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ИСТОЧНИК KP.RU