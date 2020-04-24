2020-04-24T21:20:00+03:00
Общество

Художник подарил храму в Луганске икону Богородицы «Неупиваемая чаша»

Ее написала студентка Русской христианской гуманитарной академии
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Художник подарил храму в Луганске икону Богородицы «Неупиваемая чаша». Фото: ЛИЦХудожник подарил храму в Луганске икону Богородицы «Неупиваемая чаша». Фото: ЛИЦ
Изменить размер текста:

Иконописец из Санкт-Петербурга, уроженец Луганска, Евгений Ковалев передал в дар луганскому храму святых мучеников Гурия, Самона и Авива икону Богородицы «Неупиваемая чаша».

- Сегодня я передаю настоятелю храма Самона Гурия и Авива, отцу Павлу, икону «Неупиваемая чаша». Ее писала студентка Русской христианской гуманитарной академии Юлия как выпускную работу и, зная, что я из Луганска, решила таким образом помочь жителям Донбасса перенести эти тяжелые времена, - рассказал мастер.

Эта работа написана техникой XIV-XVI веков, за основу взято изображение руки Дионисия - одного из прославленных иконописцев Древней Руси. Написана она минералами, в том числе с использованием азурита, глины - охра светлая и охра красная, также кадмий светлый применен и камень шунгит. Также там присутствует два слоя трансферного золота.

Благодаря сотрудничеству с музеем Луганского военно-исторического общества Евгений Ковалев в течение пяти последних лет неоднократно передавал из северной столицы РФ в ЛНР свои иконы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Украинские военные нанесли артудар по Донецку и югу Республики

Всего боевики незалежной 13 раз нарушили «перемирие» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Художник подарил храму в Луганске икону Богородицы «Неупиваемая чаша»
Донорам в ДНР вернули денежную компенсацию
Слухам вопреки: Пункт пропуска «Успенка» никто не закрывал
Басурин: Украинские военные за неделю 74 раза нарушили «перемирие»
Жители Республик освобождены от уплаты госпошлины за вступление в гражданство РФ
Солдат ВСУ был убит полицейскими при попытке ограбления пенсионерки
Украинские боевики нанесли артудар по Трудовским
ВСУ за 10 минут выпустили по Безыменному и Саханке 35 мин
Больше 100 боеприпасов украинские боевики выпустили по ДНР
Зарегистрирована вторая смерть от коронавируса в ДНР
В ДНР обезвредили украинский беспилотник, который корректировал обстрел Зайцево
Украина обстреляла ЛНР из 120-миллиметровых минометов
Погода на день в Луганске: 24 апреля ожидается переменная облачность, до +18
Погода на день в Донецке: 24 апреля будет пасмурным, +16
Школьники из ЛНР стали лауреатами всероссийского конкурса
Полиция задержала мужчину, который ограбил аптеку в Макеевке
Украинцы украли деньги Красного Креста, выделенные на ремонт моста в Станице Луганской
Главного санврача Дебальцево подозревают в вымогательстве взяток
В Республике депутаты Народного Совета будут принимать обращения граждан в онлайн-приемной
В ДНР пока не планируют еще больше ужесточать меры предосторожности против коронавируса
В Донбассе готовится еще один обмен пленными
В Донецке проходят учения по развертыванию мобильного госпиталя
Власти ДНР рекомендуют жителям Республики не посещать кладбища в поминальные дни
В районную больницу Попасной ночью привезли 30 киевских силовиков с коронавирусом
В ВСУ украли автомобильную технику и топливо
ВСУ обстреляли окраину Донецка