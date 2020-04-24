Донорам в ДНР вернули денежную компенсацию

24 Апр 2020 2020-04-24T20:26:50+03:00

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Сегодня Народный Совет ДНР принял Закон, которым вернул донорам Республики денежную компенсацию за сданную кровь. Теперь ее размер будет определяться нормативным правовым актом Правительства ДНР. До принятия этого документа, размер компенсации будет, как и раньше – 150 рублей.

До этого компенсацию сохранили только почетным донорам. Один из них, журналист Павел Чуприна, обратился к Главе ДНР Денису Пушилину во время Прямой линии с просьбой поддержать донорство в Республике и вернуть компенсации абсолютно всем донорам, справедливо заметив, что мотивация эта предусмотрена законом. А в условиях войны такую отрасль, как донорство, тем более нельзя игнорировать.

Кроме того, теперь доноры, имеющие статус «Почетный донор СССР», «Почетный донор Украины», «Почетный донор ДНР», в случае получения минимальной пенсии, будут дополнительно получать надбавку к пенсии - 272 рубля ежемесячно.

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ИСТОЧНИК KP.RU