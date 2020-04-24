Слухам вопреки: Пункт пропуска «Успенка» никто не закрывал
Распространяемая в интернете информация о закрытии до 1 мая пограничного пункта пропуска «Успенка» не соответствует действительности. Об этом сегодня заявили в Администрации Главы ДНР Дениса Пушилина.
- Информация, распространяемая в сети интернет, о закрытии до 1 мая 2020 года международного пункта пропуска «Успенка» является недостоверной, - говорится в сообщении.
В связи с режимом повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19 существуют временные ограничения в порядке пересечения государственной границы ДНР в направлении России, но при этом все пункты пропуска работают в штатном режиме. Между Республикой и Российской Федерацией действует четыре международных пункта пропуска: «Успенка», «Новоазовск», «Мариновка» и «Квашино».
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ИСТОЧНИК KP.RU