Слухам вопреки: Пункт пропуска «Успенка» никто не закрывал

24 Апр 2020 2020-04-24T18:42:07+03:00

Информацию о закрытии пункта пропуска на границе с Россией опровергла Администрация Главы ДНР

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Распространяемая в интернете информация о закрытии до 1 мая пограничного пункта пропуска «Успенка» не соответствует действительности. Об этом сегодня заявили в Администрации Главы ДНР Дениса Пушилина.

- Информация, распространяемая в сети интернет, о закрытии до 1 мая 2020 года международного пункта пропуска «Успенка» является недостоверной, - говорится в сообщении.

В связи с режимом повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19 существуют временные ограничения в порядке пересечения государственной границы ДНР в направлении России, но при этом все пункты пропуска работают в штатном режиме. Между Республикой и Российской Федерацией действует четыре международных пункта пропуска: «Успенка», «Новоазовск», «Мариновка» и «Квашино».

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ИСТОЧНИК KP.RU