2020-04-24T17:43:28+03:00
Политика

Басурин: Украинские военные за неделю 74 раза нарушили «перемирие»

Они применяли и запрещенные договоренностями вооружения
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Басурин: Украинские военные за неделю 74 раза нарушили «перемирие»Басурин: Украинские военные за неделю 74 раза нарушили «перемирие»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Вооруженные формирования Украины за прошедшую неделю 74 раза нарушили достигнутое в Минске перемирие. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- За неделю украинские военные 74 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенных видов вооружения. По районам 24 населенных пунктов Республики противник выпустил больше 450 боеприпасов, в том числе 12 артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра и 167 мин калибром 120- и 82 миллиметра, - сообщил Эдуард Басурин.

По его словам, повреждено больше двадцати жилых домов и объектов инфраструктуры в Старомихайловке, Ясиноватой, Крутой Балке, Александровке, Зайцево и на Трудовских. Противник продолжает размещать военную технику под окнами жилых дворов, подвергая опасности мирных жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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