Жители Республик освобождены от уплаты госпошлины за вступление в гражданство РФ
Сегодня Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает жителей ДНР и ЛНР от уплаты пошлины за приём в гражданство Российской Федерации.
С таким законопроектом выступили 17 апреля депутаты Государственной Думы РФ. "Введение льготных условий приёма в российское гражданство для граждан Донецкой и Луганской народных республик станет продолжением этой стратегии", - заметили они в пояснительной записке к законопроекту.
Дончане этого события очень ждали и встретили с ликованием.
При этом даже пошлина не становилась препятствием для вступление в гражданство РФ. На сегодняшний день 97 779 жителей ДНР получили паспорта РФ.
Теперь за вступления в гражданство необходимо оплатить только 300 рублей за бланк паспорта РФ. При этом размер пошлины за выдачу загранпаспорта остался неизменен: взрослые и дети старше 14 лет – 2 000 рублей, дети до 14 лет – 1 000 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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