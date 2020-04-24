2020-04-24T16:06:55+03:00
Политика

Жители Республик освобождены от уплаты госпошлины за вступление в гражданство РФ

Такой закон сегодня подписал Президент РФ Владимир Путин
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Почти 100 тысяч жителей ДНР уже получили паспорта РФ. Фото: ДАНПочти 100 тысяч жителей ДНР уже получили паспорта РФ. Фото: ДАН
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Сегодня Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает жителей ДНР и ЛНР от уплаты пошлины за приём в гражданство Российской Федерации.

С таким законопроектом выступили 17 апреля депутаты Государственной Думы РФ. "Введение льготных условий приёма в российское гражданство для граждан Донецкой и Луганской народных республик станет продолжением этой стратегии", - заметили они в пояснительной записке к законопроекту.

Дончане этого события очень ждали и встретили с ликованием.

При этом даже пошлина не становилась препятствием для вступление в гражданство РФ. На сегодняшний день 97 779 жителей ДНР получили паспорта РФ.

Теперь за вступления в гражданство необходимо оплатить только 300 рублей за бланк паспорта РФ. При этом размер пошлины за выдачу загранпаспорта остался неизменен: взрослые и дети старше 14 лет – 2 000 рублей, дети до 14 лет – 1 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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