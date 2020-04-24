2020-04-24T15:40:12+03:00
Политика

Солдат ВСУ был убит полицейскими при попытке ограбления пенсионерки

Инцидент произошел в Попасной
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Солдат дезертировал из военной части. Фото: warfiles.ruСолдат дезертировал из военной части. Фото: warfiles.ru
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В Попасной при попытке ограбления пенсионерки солдат вооруженных формирований Украины был убит сотрудниками полиции. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

Он отметил, что украинский солдат дезертировал из части 30-й бригады ВСУ с автоматом и боеприпасами.

- В ночь с 21 на 22 апреля Кушнаренко проник на территорию частного домовладения в населенном пункте Попасная. Перепуганная хозяйка дома пенсионерка Валентина Семеновна успела вызвать наряд полиции, - рассказывает Осадчий. - По словам потерпевшей, боевик вел себя неадекватно и при появлении полиции не пытался бежать. После требований сотрудников правоохранительных органов сдаться Кушнаренко вышел из дома и открыл огонь в направлении полицейских, в результате чего был застрелен.

Представитель оборонного ведомства Республики рассказал, что руководство бригады поиском беглого военнослужащего не занималось.

Командир бригады Гараз узнал о факте дезертирства рядового Кушнаренко только от сотрудников полиции, которые сообщили о его гибели, - сказал Осадчий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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