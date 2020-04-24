2020-04-24T14:35:12+03:00
Политика

Украинские боевики нанесли артудар по Трудовским

На западной окраине Донецка повреждены дом и газовая труба
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Украинские боевики нанесли артудар по Трудовским. Фото: mil.gov.uaУкраинские боевики нанесли артудар по Трудовским. Фото: mil.gov.ua
Изменить размер текста:

Сегодня, 24 апреля, украинские боевики нанесли артудар по поселку шахты «Трудовская», что на западе Донецка. В результате повреждены крыша дома и газовая труба. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Огонь велся с применением вооружения БМП-2 и РПГ. Повреждения зафиксированы по адресам: Безлесная, 8, и Безлесная, 6/1, - отметили в представительстве ДНР в СЦКК.

Жертв среди мирных жителей нет.

За прошедшие сутки украинские военные тринадцать раз нарушили перемирие, выпустив по Республике почти 100 снарядов, мин и гранат. Боевики применяли зенитные установки, минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Украина обстреляла ЛНР из 120-миллиметровых минометов

Под их огнем оказался поселок Донецкий (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Солдат ВСУ был убит полицейскими при попытке ограбления пенсионерки
Украинские боевики нанесли артудар по Трудовским
ВСУ за 10 минут выпустили по Безыменному и Саханке 35 мин
Больше 100 боеприпасов украинские боевики выпустили по ДНР
Зарегистрирована вторая смерть от коронавируса в ДНР
В ДНР обезвредили украинский беспилотник, который корректировал обстрел Зайцево
Украина обстреляла ЛНР из 120-миллиметровых минометов
Погода на день в Луганске: 24 апреля ожидается переменная облачность, до +18
Погода на день в Донецке: 24 апреля будет пасмурным, +16
Школьники из ЛНР стали лауреатами всероссийского конкурса
Полиция задержала мужчину, который ограбил аптеку в Макеевке
Украинцы украли деньги Красного Креста, выделенные на ремонт моста в Станице Луганской
Главного санврача Дебальцево подозревают в вымогательстве взяток
В Республике депутаты Народного Совета будут принимать обращения граждан в онлайн-приемной
В ДНР пока не планируют еще больше ужесточать меры предосторожности против коронавируса
В Донбассе готовится еще один обмен пленными
В Донецке проходят учения по развертыванию мобильного госпиталя
Власти ДНР рекомендуют жителям Республики не посещать кладбища в поминальные дни
В районную больницу Попасной ночью привезли 30 киевских силовиков с коронавирусом
В ВСУ украли автомобильную технику и топливо
ВСУ обстреляли окраину Донецка