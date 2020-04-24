Украинские боевики нанесли артудар по Трудовским

24 Апр 2020 2020-04-24T14:35:12+03:00

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Сегодня, 24 апреля, украинские боевики нанесли артудар по поселку шахты «Трудовская», что на западе Донецка. В результате повреждены крыша дома и газовая труба. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Огонь велся с применением вооружения БМП-2 и РПГ. Повреждения зафиксированы по адресам: Безлесная, 8, и Безлесная, 6/1, - отметили в представительстве ДНР в СЦКК.

Жертв среди мирных жителей нет.

За прошедшие сутки украинские военные тринадцать раз нарушили перемирие, выпустив по Республике почти 100 снарядов, мин и гранат. Боевики применяли зенитные установки, минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

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ИСТОЧНИК KP.RU