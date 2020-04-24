2020-04-24T14:29:27+03:00
Политика

ВСУ за 10 минут выпустили по Безыменному и Саханке 35 мин

Они стреляли из 82-го калибра
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ за 10 минут выпустили 35 мин по Безыменному и Саханке. Фото: warfor.meВСУ за 10 минут выпустили 35 мин по Безыменному и Саханке. Фото: warfor.me
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Украинские военнослужащие нанесли массированный минометный удар по окрестностям Безыменного и Саханки на юге ДНР. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Утром зафиксированы обстрелы со стороны Вооруженных формирований Украины по направлению сел Безыменного и Саханки. Всего выпущено 35 мин калибром 82 миллиметра, - говорится в сообщении СЦКК.

Как «Комсомолка» сообщала ранее, сегодня украинские силовики обстреляли из минометов Горловку. Противник корректировал огонь с помощью беспилотника. В результате один из домов загорелся. Это далеко не первый артудар украинских боевиков по жилым массивам с самого утра. Им Минские соглашения не указ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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