Больше 100 боеприпасов украинские боевики выпустили по ДНР

24 Апр 2020 2020-04-24T12:00:13+03:00

Они вели огонь на донецком и горловском направлениях

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Украинские венные за прошедшие сутки тринадцать раз нарушили перемирие, выпустив по Донецкой Народной Республике почти 100 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам на донецком направлении подверглись район Донецкого аэропорта, поселки шахты «Трудовская» и Жабичево, а также Спартак. На горловском направлении – районы Зайцево, шахт имени Гагарина и Изотова, - рассказали в СЦКК.

Украинские боевики применяли зенитные установки, минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Ранее в поселке шахты «Трудовская», что на западе Донецка, они повредили квартиру в одном из домов на улице Вагнера.

В предыдущие сутки украинские военные шестнадцать раз нарушали перемирие, выпустив по Республике больше 160 боеприпасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU