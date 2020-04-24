Зарегистрирована вторая смерть от коронавируса в ДНР

24 Апр 2020 2020-04-24T11:35:53+03:00

За все время коронавирус в ДНР выявлен у 71 жителя Фото: Андрей АБРАМОВ

За все время коронавирус в ДНР выявлен у 71 жителя

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От коронавируса в ДНР скончался второй житель Республики. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Вчера скончался мужчина в возрасте 81 года, у него наблюдалось тяжелое течение болезни, - сказали в Минздраве ДНР.

Первая смерть от Covid-19 в Республике была зафиксирована 22 апреля. Пациент 60-ти лет поступил в учреждение здравоохранения уже в тяжелом состоянии с первоначальным диагнозом пневмония.

- В ходе лечения был произведен забор биоматериала для исследования на коронавирусную инфекцию, к сожалению, пациента спасти не удалось, - рассказали в министерстве.

По данным на 10.30 24 апреля на территории Донецкой Народной Республики зарегистрировал 71 случай заражения коронавирусной инфекцией. Двое пациентов выздоровели и были выписаны из больницы, двое скончались. Лечение продолжают 67 жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU