Зарегистрирована вторая смерть от коронавируса в ДНР
От коронавируса в ДНР скончался второй житель Республики. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.
- Вчера скончался мужчина в возрасте 81 года, у него наблюдалось тяжелое течение болезни, - сказали в Минздраве ДНР.
Первая смерть от Covid-19 в Республике была зафиксирована 22 апреля. Пациент 60-ти лет поступил в учреждение здравоохранения уже в тяжелом состоянии с первоначальным диагнозом пневмония.
- В ходе лечения был произведен забор биоматериала для исследования на коронавирусную инфекцию, к сожалению, пациента спасти не удалось, - рассказали в министерстве.
По данным на 10.30 24 апреля на территории Донецкой Народной Республики зарегистрировал 71 случай заражения коронавирусной инфекцией. Двое пациентов выздоровели и были выписаны из больницы, двое скончались. Лечение продолжают 67 жителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU