В ДНР обезвредили украинский беспилотник, который корректировал обстрел Зайцево

24 Апр 2020 2020-04-24T11:07:20+03:00

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Военнослужащие Донецкой Народной Республики обезвредили украинский беспилотник, который корректировал обстрел Зайцево. Украинские военные подвергли поселок минометному обстрелу.

- Сегодня утром боевики из 59-й отдельной мотопехотной бригады обстреляли из 120-миллиметровых минометов населенный пункт Зайцево (Южное). По мирным кварталам было выпущено восемь мин. Минометный обстрел украинские террористы корректировали с использованием беспилотного летательного аппарат, – сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

Уточняется, что в результате украинского обстрела загорелся жилой дом. На место выехала оперативная группа представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня для уточнения последствий.

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ИСТОЧНИК KP.RU