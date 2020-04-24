2020-04-24T11:07:20+03:00
Политика

В ДНР обезвредили украинский беспилотник, который корректировал обстрел Зайцево

Северную окраину Горловки украинские военные обстреляли из 120-миллиметровых минометов
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
Украинский беспилотник, с помощью которого ВСУ корректировали обстрел Зайцево. Фото: УНМ ДНРУкраинский беспилотник, с помощью которого ВСУ корректировали обстрел Зайцево. Фото: УНМ ДНР
Изменить размер текста:

Военнослужащие Донецкой Народной Республики обезвредили украинский беспилотник, который корректировал обстрел Зайцево. Украинские военные подвергли поселок минометному обстрелу.

- Сегодня утром боевики из 59-й отдельной мотопехотной бригады обстреляли из 120-миллиметровых минометов населенный пункт Зайцево (Южное). По мирным кварталам было выпущено восемь мин. Минометный обстрел украинские террористы корректировали с использованием беспилотного летательного аппарат, – сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

Уточняется, что в результате украинского обстрела загорелся жилой дом. На место выехала оперативная группа представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня для уточнения последствий.

Читайте также

Украина обстреляла ЛНР из 120-миллиметровых минометов

Под их огнем оказался поселок Донецкий (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше 100 боеприпасов украинские боевики выпустили по ДНР
Зарегистрирована вторая смерть от коронавируса в ДНР
В ДНР обезвредили украинский беспилотник, который корректировал обстрел Зайцево
Украина обстреляла ЛНР из 120-миллиметровых минометов
Погода на день в Луганске: 24 апреля ожидается переменная облачность, до +18
Погода на день в Донецке: 24 апреля будет пасмурным, +16
Школьники из ЛНР стали лауреатами всероссийского конкурса
Полиция задержала мужчину, который ограбил аптеку в Макеевке
Украинцы украли деньги Красного Креста, выделенные на ремонт моста в Станице Луганской
Главного санврача Дебальцево подозревают в вымогательстве взяток
В Республике депутаты Народного Совета будут принимать обращения граждан в онлайн-приемной
В ДНР пока не планируют еще больше ужесточать меры предосторожности против коронавируса
В Донбассе готовится еще один обмен пленными
В Донецке проходят учения по развертыванию мобильного госпиталя
Власти ДНР рекомендуют жителям Республики не посещать кладбища в поминальные дни
В районную больницу Попасной ночью привезли 30 киевских силовиков с коронавирусом
В ВСУ украли автомобильную технику и топливо
ВСУ обстреляли окраину Донецка