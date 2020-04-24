В ДНР обезвредили украинский беспилотник, который корректировал обстрел Зайцево
Военнослужащие Донецкой Народной Республики обезвредили украинский беспилотник, который корректировал обстрел Зайцево. Украинские военные подвергли поселок минометному обстрелу.
- Сегодня утром боевики из 59-й отдельной мотопехотной бригады обстреляли из 120-миллиметровых минометов населенный пункт Зайцево (Южное). По мирным кварталам было выпущено восемь мин. Минометный обстрел украинские террористы корректировали с использованием беспилотного летательного аппарат, – сообщили в Управлении Народной милиции Республики.
Уточняется, что в результате украинского обстрела загорелся жилой дом. На место выехала оперативная группа представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня для уточнения последствий.
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ИСТОЧНИК KP.RU