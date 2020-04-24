Погода на день в Луганске: 24 апреля ожидается переменная облачность, до +18

24 Апр 2020 2020-04-24T08:51:03+03:00

В Луганске будет дуть юго-западный ветер, порывами до 18 метров в секунду

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24 апреля в ЛНР температура воздуха будет до 18 градусов тепла днем. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- В Республике ожидается переменная облачность, днем без существенных осадков; ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, днем местами порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха днем 13-18 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура днем составит 16-18 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 14-16 градусов днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют до 16-18 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 24 апреля метеорологи отмечали в 2009 году - минус 5 градусов. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1950 году и составляла плюс 27 градусов.

25 апреля, по предварительному прогнозу, местами пройдут дожди, возможны незначительные колебания температурного фона.

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ИСТОЧНИК KP.RU