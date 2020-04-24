2020-04-24T07:40:54+03:00
Общество

Погода на день в Донецке: 24 апреля будет пасмурным, +16

В Донецке будет дуть юго-западный ветер, порывами до 12 метров в секунду
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
В Донецке днем небо покроется облаками. Фото: ВКонтактеВ Донецке днем небо покроется облаками. Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

В Донецке и Донецкой Народной Республике 24 апреля днем будет пасмурно, а вечером – малооблачно. Без осадков. Утром синоптики прогнозируют +13 градусов. Днем столбики термометров покажут до 16 градусов выше нуля. Вечером ожидается +11.

В течение суток ветер будет дуть в юго-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

В этот день почитается память святого мученика Антипа, епископа Пергамо-Асийского. Антипу называли Половодом и говорили: «Антип воды распустил», «Антип без воды (холод) - закрома без зерна (лето плохое)». Наши предки заметили: «если к этому дню воды не вскрылись, то весна поздней будет и лето плохим простоит». В этот день медведь из берлоги выходит.

По прогнозам синоптиков, 25 апреля в Донецке и ДНР будет переменная облачность, станет несколько теплее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти ДНР рекомендуют жителям Республики не посещать кладбища в поминальные дни

В связи с угрозой коронавируса важно ограничить контакты с окружающими (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода на день в Донецке: 24 апреля будет пасмурным, +16
Школьники из ЛНР стали лауреатами всероссийского конкурса
Полиция задержала мужчину, который ограбил аптеку в Макеевке
Украинцы украли деньги Красного Креста, выделенные на ремонт моста в Станице Луганской
Главного санврача Дебальцево подозревают в вымогательстве взяток
В Республике депутаты Народного Совета будут принимать обращения граждан в онлайн-приемной
В ДНР пока не планируют еще больше ужесточать меры предосторожности против коронавируса
В Донбассе готовится еще один обмен пленными
В Донецке проходят учения по развертыванию мобильного госпиталя
Власти ДНР рекомендуют жителям Республики не посещать кладбища в поминальные дни
В районную больницу Попасной ночью привезли 30 киевских силовиков с коронавирусом
В ВСУ украли автомобильную технику и топливо
ВСУ обстреляли окраину Донецка