Погода на день в Донецке: 24 апреля будет пасмурным, +16
В Донецке и Донецкой Народной Республике 24 апреля днем будет пасмурно, а вечером – малооблачно. Без осадков. Утром синоптики прогнозируют +13 градусов. Днем столбики термометров покажут до 16 градусов выше нуля. Вечером ожидается +11.
В течение суток ветер будет дуть в юго-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.
В этот день почитается память святого мученика Антипа, епископа Пергамо-Асийского. Антипу называли Половодом и говорили: «Антип воды распустил», «Антип без воды (холод) - закрома без зерна (лето плохое)». Наши предки заметили: «если к этому дню воды не вскрылись, то весна поздней будет и лето плохим простоит». В этот день медведь из берлоги выходит.
По прогнозам синоптиков, 25 апреля в Донецке и ДНР будет переменная облачность, станет несколько теплее.
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ИСТОЧНИК KP.RU