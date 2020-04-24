Погода на день в Донецке: 24 апреля будет пасмурным, +16

24 Апр 2020 2020-04-24T07:40:54+03:00

В Донецке будет дуть юго-западный ветер, порывами до 12 метров в секунду

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В Донецке и Донецкой Народной Республике 24 апреля днем будет пасмурно, а вечером – малооблачно. Без осадков. Утром синоптики прогнозируют +13 градусов. Днем столбики термометров покажут до 16 градусов выше нуля. Вечером ожидается +11.

В течение суток ветер будет дуть в юго-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

В этот день почитается память святого мученика Антипа, епископа Пергамо-Асийского. Антипу называли Половодом и говорили: «Антип воды распустил», «Антип без воды (холод) - закрома без зерна (лето плохое)». Наши предки заметили: «если к этому дню воды не вскрылись, то весна поздней будет и лето плохим простоит». В этот день медведь из берлоги выходит.

По прогнозам синоптиков, 25 апреля в Донецке и ДНР будет переменная облачность, станет несколько теплее.

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ИСТОЧНИК KP.RU