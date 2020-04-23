23 Апр 2020 2020-04-23T22:18:51+03:00

Полиция задержала мужчину, который ограбил аптеку в Макеевке. Фото: mvddnr.ru

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В министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики сообщили, что правоохранителями был задержан 31-летний макеевчанин, которого подозревают в ограблении аптеки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

- Сотрудники Центрально-городского районного отдела полиции Макеевки задержали 31-летнего злоумышленника, который открыто, под угрозой применения оружия, завладел денежными средствами из кассы одной из аптек, – говорится в сводке происшествий за 22 апреля.

По факту разбоя, совершенного с применением оружия, возбужденно уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Дебальцево правоохранители задержали главного санврача города за получение взятки.

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ИСТОЧНИК KP.RU