Полиция задержала мужчину, который ограбил аптеку в Макеевке
В министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики сообщили, что правоохранителями был задержан 31-летний макеевчанин, которого подозревают в ограблении аптеки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.
- Сотрудники Центрально-городского районного отдела полиции Макеевки задержали 31-летнего злоумышленника, который открыто, под угрозой применения оружия, завладел денежными средствами из кассы одной из аптек, – говорится в сводке происшествий за 22 апреля.
По факту разбоя, совершенного с применением оружия, возбужденно уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Дебальцево правоохранители задержали главного санврача города за получение взятки.
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ИСТОЧНИК KP.RU