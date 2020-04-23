2020-04-23T21:12:23+03:00
Политика

Главного санврача Дебальцево подозревают в вымогательстве взяток

Ему грозит до трех лет лишения свободы и штраф в размере двадцатикратной суммы взятки [видео]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Главного санврача Дебальцево подозревают в вымогательстве взяток. Фото: radiokp.ruГлавного санврача Дебальцево подозревают в вымогательстве взяток. Фото: radiokp.ru
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Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией задержали главного санитарного врача города Дебальцево по подозрению в вымогательстве взяток у предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

- Установлено, что злоумышленник вымогал и получал денежные средства от предпринимателей за оформление и выдачу эксплуатационных разрешений и санитарных паспортов без проведения соответствующих проверок. Общая сумма взяток составила более 50 тысяч рублей, - сообщает оперативный сотрудник Управления.

В отношении главного санврача за получение взятки возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки.

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Главного санврача Дебальцево подозревают в вымогательстве взяток.Видео: mvddnr.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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