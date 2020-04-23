В Республике депутаты Народного Совета будут принимать обращения граждан в онлайн-приемной

23 Апр 2020 2020-04-23T20:49:53+03:00

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Депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики приостановили личный прием граждан в связи с ситуацией с коронавирусом. Из-за угрозы распространения инфекции общение с населением переведено в онлайн-формат. Об этом сегодня рассказал председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

- С сегодняшнего дня начинает работу онлайн-приемная Народного Совета, в рамках которой жители Республики могут направить электронное обращение через специальную форму. Приостановка личных приемов граждан депутатами Народного Совета не решает иных проблемных вопросов, с которыми сталкиваются жители. Никакие обстоятельства не должны быть препятствием на пути прямого диалога парламентариев и граждан, которые доверили им представление своих интересов на государственном уровне, – заявил Владимир Бидёвка.

Обращение можно оставить на официальном сайте Народного совета по ссылке. Для этого необходимо указать личные данные - имя, фамилию и отчество, адрес и контакты, уточнить тему обращения и оставить сообщение. Также можно прикрепить к сообщению файлы (в случае необходимости).

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ИСТОЧНИК KP.RU