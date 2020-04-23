В Донецке проходят учения по развертыванию мобильного госпиталя

23 Апр 2020 2020-04-23T18:18:46+03:00

Такой мобильный госпиталь может одновременно принять больше ста пациентов. Фото: МЧС ДНР

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Спасатели Республики в Буденновском районе столицы Донецкой Народной Республики проводят учения по развертыванию мобильного госпиталя. Об этом сообщили в МЧС ДНР.

- На территории Республики мы первый раз разворачиваем такой госпиталь. Я уверен, что этот госпиталь будет очень мощной поддержкой для нашей медицины. Мы готовы его развернуть в любой точке нашей Республики, - сказал министр спасательного ведомства ДНР Алексей Кострубицкий.

Такой мобильный госпиталь может одновременно принять больше ста пациентов. Он нужен для того, чтобы быстро и эффективно оказать медицинскую помощь пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций.

- Конструктивно госпиталь состоит из каркасных палаток и пневмокаркасных модулей, а также в его состав входят элементы жизнеобеспечения на основе имеющейся специальной техники и оборудования, - отметили спасатели.

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ИСТОЧНИК KP.RU