2020-04-23T19:21:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В ДНР пока не планируют еще больше ужесточать меры предосторожности против коронавируса

Об этом заявила глава Минздрава Ольга Долгошапко
Екатерина Сорока
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Минздрав ДНР не планирует предлагать властям ужесточить ограничения из-за роста числа зараженныхМинздрав ДНР не планирует предлагать властям ужесточить ограничения из-за роста числа зараженныхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Минздрав ДНР пока не планирует ужесточать меры предосторожности против коронавируса, несмотря на рост числа зараженных. Об этом сообщила министр здравоохранения Ольга Долгошапко.

— Нет, не будем. То количество, которое сейчас выявлено – это, в основном, те люди, которые находятся уже на изоляции. Люди, у которых мы подтвердили коронавирусную инфекцию – это, в основном, привозные случаи, — рассказала Долгошапко.

Добавим, что на данный момент в Республике от коронавируса лечится уже 64 человека. Все они находятся под наблюдением медицинских работников. Для недопущения дальнейшего распространения COVID-19 Межведомственный оперативный штаб ввел новые ограничительные меры на территории Республики, а также продлил ранее действующие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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