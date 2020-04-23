В ДНР пока не планируют еще больше ужесточать меры предосторожности против коронавируса

23 Апр 2020 2020-04-23T19:21:45+03:00

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Минздрав ДНР пока не планирует ужесточать меры предосторожности против коронавируса, несмотря на рост числа зараженных. Об этом сообщила министр здравоохранения Ольга Долгошапко.

— Нет, не будем. То количество, которое сейчас выявлено – это, в основном, те люди, которые находятся уже на изоляции. Люди, у которых мы подтвердили коронавирусную инфекцию – это, в основном, привозные случаи, — рассказала Долгошапко.

Добавим, что на данный момент в Республике от коронавируса лечится уже 64 человека. Все они находятся под наблюдением медицинских работников. Для недопущения дальнейшего распространения COVID-19 Межведомственный оперативный штаб ввел новые ограничительные меры на территории Республики, а также продлил ранее действующие.

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ИСТОЧНИК KP.RU