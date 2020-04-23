В ДНР пока не планируют еще больше ужесточать меры предосторожности против коронавируса
Минздрав ДНР пока не планирует ужесточать меры предосторожности против коронавируса, несмотря на рост числа зараженных. Об этом сообщила министр здравоохранения Ольга Долгошапко.
— Нет, не будем. То количество, которое сейчас выявлено – это, в основном, те люди, которые находятся уже на изоляции. Люди, у которых мы подтвердили коронавирусную инфекцию – это, в основном, привозные случаи, — рассказала Долгошапко.
Добавим, что на данный момент в Республике от коронавируса лечится уже 64 человека. Все они находятся под наблюдением медицинских работников. Для недопущения дальнейшего распространения COVID-19 Межведомственный оперативный штаб ввел новые ограничительные меры на территории Республики, а также продлил ранее действующие.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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